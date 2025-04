Zacznij od stosowania herbatki z pokrzywy. Zalewaj wrzątkiem szałwię i pij 3 razy dziennie.Ponadto, możesz stosować kompresy z siana. Garść siana wkładaj do woreczka z płótna i mocz w gorącej wody. Następnie przykładaj do obolałych miejsc.Na koniec stosuj korę wierzby. Zalewaj 1 łyżeczkę suszonej kory i pij od 3 do 5 razy dziennie.

