Zastosuj ostropest plamisty. Stosuj go w formie gotowej. Przygotuj napar z rozgniecionych owoców i pij 3 razy dziennie.Następnie przygotuj napar z dziurawca i pij do 3 filiżanek dziennie.Na koniec możesz zastosować glistnik jaskółcze ziele. Stosuj go tylko i wyłącznie w postaci gotowych preparatów.

Reklama