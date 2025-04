Jeśli nie ma się silnej woli, trzeba spróbować rzucić palenie w okresie wakacji, kiedy nie ma tylu napięć.Musisz zmienić swoje przyzwyczajenia i wypełnić czas, który poświęcało się na palenie i robić coś innego.Zapomnij o alkoholu i kawie, gdyż one nasilają ochotę do palenia, dlatego warto z nich zrezygnować.Zmień środowisko i poszukaj nowego czystego powietrza i przyjaciół, którzy nie nakłanialiby Cię do palenia.

Reklama