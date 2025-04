Przygotuj mieszankę swoich ulubionych ziół i wsyp jest do woreczka z materiału. Sam woreczek należy przywiązać do kranu, tak, aby spływała po nim woda. Po zakręceniu wody możemy włożyć woreczek na kilka minut do samej wanny, aby woda nabrała większego aromatu.Innym sposobem jest zalanie ziół w garnku i podgotowanie. Następnie wywar wlewamy do wany i uzupełniamy wodą. Do tego rodzaju kąpieli świetnie nadaje się kora.Można również zalać zioła w garnku wrzątkiem i pozostawić na pewien czas. Następnie należy przecedzić wszystko i wlać do wanny. Po dodaniu wody, będzie cudowna kąpiel.

