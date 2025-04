Agar-agar - jest bardzo bogata w błonnik; można kupić w postaci wstążek, które po uprzednim namoczeniu dodaje się do sałatekNori - jest bardzo bogata w witaminę A; można ją dostać w postaci suszonych płytek, które praży się i dodaje do sałatek. Jest także składnikiem sushi.Wakame i kombu - mają dużo witamin z grupy B, wapń i inne składniki mineralne; przyrządza się je, gotując z jarzynami i produktami zbożowymi.Hiziki - wyróżnia się bogactwem wapnia; można ją kupić suszoną, dodając do potraw duszonych i sosów z makaronem lub ryżem.

