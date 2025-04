Palcem wskazującym uciskaj punkt między brwiami, u nasady nosa. Ucisk powinien być delikatny i miarowym. Zrób 30 ucisków. Z boku będzie wyglądało to jakbyś intensywnie nad czymś myślał, co raczej ucieszy szefa niż wzbudzi podejrzenia;)Następnie kciukiem i palcem wskazującym uciskaj miarowo fałd skóry między kciukiem a palcem wskazujący, najpierw na lewej potem na prawej dłoni. Na każdej wykonaj po 30 ucisków.Pochyl się lekko nad klawiaturą i umieść niepostrzeżenie rękę na środku karku. Odszukaj tam wgłębienie potyliczne i uciskaj je palcem wskazującym 30 razy. Nie będzie to widoczne jeśli masz długie, rozpuszczone włosy.Na koniec wyprostuj się i usiądź wygodnie. Załóż nogę na nogę, zdejmij buta i mocno uciskaj kciukiem i palcem wskazującym punkt między dużym palcem a sąsiednim. Wykonaj po 30 ucisków na każdej stopie. Pod biurkiem nic nie będzie widać:)

