Bańki to niewielkie szklane lub gumowe naczynia przystawiane do ciała w celu uaktywnienia układu odpornościowego organizmu. Wytworzone w bańce podciśnienie powoduje wydostanie się z włosowatych naczyń krwionośnych pewnej ilości krwi. System obronny traktuje tę krew jako obce białko i zaczyna wytwarzać przeciwciała, które pozwalają organizmowi pokonać infekcję.Nie stosuj baniek jeśli cierpisz na zapalenie skóry, złą krzepliwość krwi, anemię, wzmożoną kruchość naczyń krwionośnych, nadciśnienie lub jesteś w ciąży.Baniek nie stawiaj w okolicy serca i w pobliżu dużych naczyń krwionośnych, żołądka.Zadbaj w pomieszczeniu nie było przeciągów i było co najmniej 25 stopni C.Bańki klasyczne: tradycyjne, szklane bańki z grubego szkła. Stawia się je na gorąco z wykorzystaniem ognia. Umyj je, wyparz i zaczekaj aż wyschnę.Przygotuj kawałek drutu, garść waty, świeczkę i spirytus lub denaturat.Umocuj watę na druciku, zanurz ją w spirytusie i mocno wyciśnij.Zapal świeczkę. Weź drut z tamponem i bańkę. Podpal tampon w płomieniu świecy i wsuń go natychmiast do wnętrza bańki. Wykonaj koliste ruchy przez 2-3 sekundy. Wyjmij tampon i szybko przystaw rozgrzaną bańkę do ciała chorego. Powstałe w środku podciśnienie powinno wessać skórę do środka bańki.W ten sam sposób stawiaj resztę baniek. Stawiaj je w szeregu jedna obok drugiej w odległości 1 cm. Dorosłym możesz postawić 12 baniek lub więcej, dzieciom maksymalnie 6-10.Gdy już postawisz bańki na ciele, przykryj chorego kocem i odczekaj 20 minut. Po tym czasie zdejmij bańki – uciskaj skórę wokół brzegów bańki, wpuszczając do środka powietrze aż bańka sama odejdzie od ciała.Bańki bezogniowe: w tego typu bańkach podciśnienie uzyskuje się za pomocą specjalnej pompki, a nie ognia. Sa nieco droższe, ale bezpieczniejsze w użyciu i pozwalają na regulację podciśnienia (0,03-0,08 Mp). Zasady ich używania są takie same jak w przypadku baniek zwykłych. Zdecydowanie polecam je dla dzieci, które często boją się ognia podczas stawiania tradycyjnych baniek.Bańki akupunkturowe: bańki z gumy również stosowane bez ognia. Nie stawia się ich jednak w rzędzie a jedynie w określonych punktach energetycznych ciała, związanych z daną dolegliwością. Celem jest wywołanie w tych miejscach przekrwienia i zainicjowanie silniejszego przepływu energii życiowej. Są skuteczne na różne schorzenia, nie tylko na infekcje bakteryjne dróg oddechowych.

Reklama