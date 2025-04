Od razu po przebudzeniu wstań z łóżka i zrób kilka ćwiczeń. Mogą to być przysiady lub skłony.Następnie możesz otworzyć okno, aby odetchnąć świeżym powietrzem - to naprawdę orzeźwia!Weź prysznic i skieruj ciepły strumień na swój kark, co pozwoli Ci się odprężyć i pomoże przebudzić.Na śniadanie zjedz coś lekkiego - np. serek czy kefir.

