Komary nie lubią kiedy od człowieka czuć zapach witaminy B. Więc najlepiej podczas wakacji i nie tylko zażywać tę witaminę. Tą w tabletkach jak i tą, którą mamy w jedzeniu, ale bardziej sprawdza się ta w tabletkach. Należy też dodać, że to nie działa od razu, kiedy przyjmiemy witaminę. Zaczynają wydzielać one zapach dopiero po 2 dniach od ich regularnego przyjmowania.Kolejnym rodzajem środków zabijających komary są fumigatory. Działają one za pomocą gazów, dymów albo pary. W sklepach można kupić płyny owadobójcze, które są do spryskiwania pomieszczeń, możemy też zakładać na okna specjalne siatki, które są niezawodne.Komary nie lubią zapachu cytrynowego, wosku oraz nie przepadają za cebulą i pomidorami.

