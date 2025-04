Okłady – łyżkę stołową kwiatów kasztanowca (świeżych lub suszonych) zalej szklanką wrzątku i gotuj pod przykryciem przez 5 minut, przecedź, odstaw do ostygnięcia na 10 minut, zmocz gazę, owiń nogi, trzymaj 30 minut, aby wzmocnić działanie ziół ułóż nogi powyżej poziomu serca.Kąpiel – szklankę octu jabłkowego wlej do miski z letnią wodą, zanurz nogi na 15 minut.Masaż – włóż do woreczka foliowego 2 kostki lodu i zawiń w gazę lub bawełnianą chusteczkę, masuj nogi przez 10 minut od stóp do ud.

