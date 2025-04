Komary. Jak się przed nimi uchronić? Pierwszą przeszkoda na ich drodze do naszej krwi jest okno. Wystarczy w nich założyć siatki na komary. Można też położyć na oknie rośliny odstraszające komary takie jak bazylia lub liście pomidora. Można również zakupić różne preparaty odstraszające komary, spraye do ciała lub też preparaty podłączane do prądu.Meszki. One to potrafią dopiero człowieka zdenerwować. Najlepszym sposobem będzie zastosowanie preparatów odstraszających.Na kleszcze nie ma rady. Możemy jedynie unikać miejsc, w których się one gnieżdżą takich jak lasy czy krzaki. Pamiętajmy jednak aby po ukąszeniu kleszcza udać się do lekarza.

