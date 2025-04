Nie musisz zamykać na noc okna. Rozkruszy na talerzyku witaminę B i postaw go jak najbliżej łóżka. Komary tego nie znoszą.Można też przygotować odpowiedni preparat, który odstraszy komary. Liście geranium lub paproci tniemy na drobne kawałki i wrzucamy do butelki. Zalewamy wódką ok. 1 cm. powyżej liści. Zostawiamy miksturę na parapecie na trzy dni. Przed wyjściem do lasu, czy na ognisko smarujemy się płynem.Kiedy jesteśmy w lesie i zorientujemy się że właśnie ugryzł nas komar, należy szybko zerwać paproć i ją rozgnieść, a następnie przyłożyć w miejsce ugryzienia. Następnego dnia, po swędzącej krostce nie będzie śladu!

