Stań wyprostowany z lekko rozstawionymi stopami. Wykonaj głęboki wdech, wciągając powietrze nosem i jednocześnie mocno wypinając brzuch. Łopatki ściągnij do siebie. Utrzymaj wdech, licząc w myślach do 5.Chwyć się pod boki jak do krakowiaka i wykonaj skłon do przodu, mocno ściskając talię z głośnym długim pomrukiem: hu, hu, hu. Powtórz ćwiczenie 8-10 razy.Po miesiącu aktywnego dotleniania organizmu odczujesz i zobaczysz wyraźnie skutki. Będziesz mieć bardziej sprężyste ruchy, Twoja sylwetka stanie się smuklejsza, cera piękniejsza.

