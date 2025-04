Zacznij od strony nogi krótszej (z założenia od lewej).Połóż się na plecach z wyciągniętymi nogami i złączonymi piętami.Umieść zewnętrzny kant lewej dłoni w lewej pachwinie.Następnie unieś lewą nogę, zginając ją jednocześnie w kolanie, dbając o to, by pięta była skierowana w stronę uda.Teraz umieść prawą dłoń na lewym kolanie, a kolano podciągnij w stronę twarzy, by znajdowało się na linii z brodą. Taką pozycję utrzymaj tak długo, jak to możliwe. To samo ćwiczenie powtórz z prawą nogą.

