Podczas zabiegu masowana osoba leży rozebrana i przykryta ręcznikiem na specjalnym stole do masażu. Masażysta odnosi się do niej z wielkim szacunkiem. Dba, aby intymne części ciała były zakryte, a osoba czuła się bezpiecznie i komfortowo.Masaż trwa ok. 1,5 godziny. Używa się do niego ciepłej oliwy. Całe ciało masowane jest płynnymi i harmonijnymi ruchami do specjalnie wybranej muzyki. Techniki wykonuje się głównie miękką częścią przedramion. Dzięki temu są rozmasowane całe grupy mięśniowe (przede wszystkim na plecach i nogach).Zabieg obejmuje również intensywną pracę ze stawami – zwłaszcza biodrowymi, barkowymi, kręgosłupa. Osoba masowana układana jest w pozycjach, które sprzyjają rozciąganiu stawów.Bardzo odprężający jest końcowy masaż twarzy i głowy. Symbolicznie „zdejmuje maskę”, którą nosimy na co dzień (stres, zmęczenie, ból zapisują się na naszych twarzach).Masaż rozluźnia całe ciało, wpływa odprężająco na psychikę. Dzięki niemu twarz nabiera blasku i życia. Jest pomocny w wielu różnych dolegliwościach i problemach fizycznych oraz psychicznych.Brak ograniczeń wiekowych, natomiast przeciwwskazaniami do zabiegu są zmiany chorobowe skóry i ostra białaczka.

