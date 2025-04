Przygotowanie do masażu: zadbaj, aby w pomieszczeniu, w którym będziesz wykonywał masaż było ciepło (min. 25 st. C), inaczej twój partner nie rozluźni mięśni i cały twój wysiłek pójdzie na marne. Przygotuj kocyk lub duży ręcznik, którym przykryjesz nogi masowanego, możesz użyć olejku, np. migdałowego, słonecznikowego, winogronowego.Partner kładzie się na brzuchu (najlepsze podłoże to kołdra lub gruby materac), ręce wzdłuż ciała. Uklęknij przy nim. Uwaga! Upewnij się, czy partner nie ma wysuniętego dysku. Masaż mógłby pogorszyć jego stan.Lekko zwilż dłonie olejkiem, żeby lżej przesuwały się po cielenie, ale się nie ślizgały. Zdecydowanym ruchem przesuń dłonie od pasa w górę do ramion i zakręć przy ramionach, wracając po bokach pleców do punktu wyjściowego. Zakręcasz przy pasie i znów mocno posuwasz się w górę. Ruch w górę musi być zdecydowany (oprzyj ciężar ciała na dłoniach), a ruch w dół delikatny. Powtórz ruchy 5 razy, bez odrywania dłoni.Teraz mocno przesuń dłonie od pasa w górę pleców, zahaczając o przednie mięśnie ramion. Wracaj po zewnętrznej stronie tułowia delikatnym ruchem. Powtórz ten ruch 2 razy.Połóż ręce w dolnej części pleców. Przesuwaj dłonie kolistymi ruchami w górę pleców. Najpierw małe kółko w dole pleców, później z dołu pleców do łopatek i z dołu pleców po ramiona. Zrób 4 serie.Połóż dłonie skierowane palcami na zewnątrz w dole pleców. Przyciśnij nadgarstkami zagłębienie po obu stronach kręgosłupa i mocnym ruchem przesuń je do boków (jakbyś coś odgarniał). Przesuwaj się stopniowo w górę aż do łopatek. W okolicy nerek zmniejsz siły nacisku. Teraz zrób to samo lecz tylko jedną ręką na jednej połowie ciała i drugą na drugiej.Teraz zdecydowanie ściśnij palcami mięsień znajdujący się pod pachą partnera. Następnie zrób to samo druga ręką. Przejdź do drugiej strony ciała i powtórz uciski. Zmiana rąk powinna - gdy jedna ręka kończy, druga zaczyna. Powtórz ruch 5 razy.Teraz uklęknij na wysokości łopatek partnera, oprzyj dłonie na przeciwległej łopatce i zdecydowanym, posuwistym ruchem przeciągnij dłonie w kierunku ramienia, zakręcając na jego brzegach (ręce wędrują od siebie). Ruch powrotny do łopatki ma być delikatny. Powtórz 4 razy.Teraz wróć do dolnej części pleców. Na jednej połowie (tej bliżej ciebie) połóż jedną dłoń na drugiej (palce wyprostowane i ułożone w wachlarz) i przesuń je do zagłębienia znajdującego się wzdłuż kręgosłupa. Powoli masuj zataczając koła. Pół koła rób mocnym ruchem, pół delikatnym. Przesuwaj się w górę do ramienia. Ramię wymasuj dokładnie tak samo, wykonując ruchy od karku na zewnątrz.Teraz poproś partnera, żeby oparł głowę na dłoniach. Chwyć jego głowę jedną ręką, kciukiem i palcem wskazującym drugiej dłoni ściśnij kark i przesuń powoli do nasady czaszki. Przesuń w górę i w dół karku 3 razy. Teraz ściśnij kark jedną ręką u góry (przy czaszce), drugą na dole karku. Rozsuwaj palcami mięsień w przeciwnych kierunkach. Powtórz 3 razy.Przenieś dłonie na dół pleców i zrób to co w etapie 4. Powtórz ruch 5 razy. Przejdź teraz do górnej części pleców i od karku do pasa, wzdłuż kręgosłupa opukuj opuszkami palców plecy partnera, jedną ręką za drugą (gdy jedna kończy na dole, druga zaczyna na górze). Stopniowo zmniejszaj nacisk palców, tak aby w ostatniej fazie masażu twój dotyk był prawie niewyczuwalny.

Reklama