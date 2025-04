Niech partner położy się wygodnie na brzuchu z lekko rozchylonymi nogami. Zwilż olejkiem dłonie ( nie za dużo, żeby się nie ślizgały). Połóż dłonie na dolnej części ud przy zgięciu. Naciśnij ciało i zdecydowanym ruchem mocno przesuń słonie do końca uda. Skieruj teraz dłonie do wewnętrznej strony ud i wróć delikatnym ruchem. Powtórz ruchy po 10 razy na każdej nodze.Złącz palce w łódeczkę i połóż dłonie na udzie palcami w przeciwne strony. Przyciśnij ręce do ciała (im mocniej tym lepiej) i przesuń zdecydowanym ruchem do końca uda. Kolistym ruchem na pośladku zawróć i przesuwaj dłonie po bokach uda. Powtórz po 10 ruchów na każdej nodze.Teraz połóż dłonie na dolnej części pleców na biodrach. Przyciśnij dłonie do ciała, zjedź po bokach pośladków, zakręć na dolnej ich części, następnie mocno przyciskając skórę, energicznym ruchem przesuń dłonie przez środek pośladków do górnej części pleców. Powtórz ten ruch 10 razy.Teraz chwyć mocno kciukiem i resztą palców mięsień pośladka. Uciskaj pośladek jak ciasto, przemiennie raz jedną raz drugą ręką. "Wyszczyp" w ten sposób całą powierzchnię pośladka i przejdź do drugiego.Połóż nasadę dłoni na pośladku, palcami chwyć bok i wykonuj ruchy do boku tak, jakbyś ugniatał ciasto. Zrób po 10 ucisków na każdym pośladku.Teraz ostukaj pośladki pięściami, najpierw delikatnie potem coraz silniej. Potem zrób to samo brzegiem dłoni.Połóż dłonie na pośladku jedna na drugiej, palce proste. Uciskaj nimi głęboko pośladek raz przy razie, zataczając kółko. Połóż okręgu naciskaj mocno, pół słabiej. Wymasuj w ten sposób cały pośladek, po czym przejdź do drugiego. Powtarzaj masaż regularnie, np. 2 razy w tygodniu. Lekki cellulit stanie się mniej widoczny po ok. miesiącu (sprawdziłam na sobie). Wyraźny cellulit wymagać będzie pewnie więcej zbiegów, ale warto być cierpliwym:)

