Niech twój partner położy się wygodnie na brzuchu i rozchyli lekko nogi. Zwilż dłonie olejkiem (nie za dużo, żeby ręce nie ślizgały się po ciele) migdałowym, winogronowym lub słonecznikowym. Połóż dłonie tuż powyżej kostki i zdecydowanym, posuwistym ruchem przesuwaj się w górę, aż do pośladków. Zmniejsz nacisk w okolicy zgięcia nóg (żeby nie naciskać żył). W górnej części uda zawróć w dół okrężnym ruchem, mocno naciskając ciało. Wracasz delikatnie naciskając ciało. Zrób 5 serii na każdej nodze.Połóż dłonie po obu stronach łydki i ściśnij mięsień nasadami dłoni, aby powstał między nimi wałeczek. Zrób to ruchem posuwistym, tak jakbyś chciał zgarnąć piasek w kupkę. Powtórz na drugiej nodze.Teraz złącz palce w łódeczkę, połóż nad kostką palcami skierowanymi w przeciwne strony. Przyciśnij je do ciała i przesuń do góry, aż do pośladka. Nacisk zmniejsz w okolicy zgięcia kolanowego, dalej znów wzmocnij nacisk. Wokół pośladka wykonaj mocny ruch zakręcający w dół. Wracaj do kostek delikatnym ruchem. Powtórz 5 razy na każdej nodze.Połóż dłonie nad kostką, przyciśnij ciało i przesuń do kolana zdecydowanym ruchem. Wróć bez odrywania dłoni z powrotem do kostek. Rób tak, aż poczujesz, że mięśnie są rozgrzane i miękkie. Powtórz na drugiej nodze.Obejmij dłońmi łydkę nad kostkę tak, aby palce były skierowane w przeciwne strony. Przyciśnij ciało i wykonaj zdecydowane, krótkie pchnięcie w górę do zgięcia. Wróć do kostek delikatnie przejeżdżając dłońmi po bokach łydki. Powtórz 5 razy na każdej nodze.Połóż nadgarstki na łydce tuż nad kostkami (nadgarstki mają się stykać). Przyciśnij do ciała i wykonaj "rozgarniający",odpychając dłonie od siebie. Przesuwaj się w górę, aż do zgięcia. Powtórz ruchy 5 razy na każdej nodze.Teraz wykonasz ruch "wyżymający", który uwolni mięśnie łydek od napięcia i nagromadzonych toksyn. Obejmij łydkę dłońmi tak jakbyś chciał wykręcić mokre ubranie. Ściśnij mięśnie i wykręć (jedna ręka w tył,druga w przód). Nie przerywając ruchów, zrób tak 10 razy na każdej nodze.Teraz uklęknij przy stopach partnera i obejmij kostkę jedną dłonią, a drugą obejmij nogę tuż powyżej kostki, tak aby kciuk znajdował się na środku łydki. Teraz dociśnij lekko kciuk do ciała i przesuń zdecydowanym ruchem przez środek łydki do zgięcia. Powtórz to samo drugim kciukiem. Powtórz 10 razy na każdej nodze (po 5 na każdy kciuk).

