Należy kupić specjalne świece, służące do tego zabiegu. Świecowanie ułatwia usunięcie zalegającej woskowiny w uchu. Ogrzewanie ucha rozpuszcza woskowinę.Zabieg woskowania musi być wykonany przy pomocy drugiej osoby. Potrzebujemy również jakąś szmatkę bawełnianą (stara koszulka), w której robimy malutką dziurę na ucho.Układamy się tak, aby głowa była na boku. Przykrywamy szmatką całą głowę, ale tak aby dziurka odkryła ucho. Potem wkładamy jeden koniec świecy w ucho a drugi zapalamy (na górze). Świeca będzie się paliła (tliła) do pazłotka, które pełni funkcję ochronną, aby ucha nie poparzyć. Potem końcówkę świecy wyrzucamy do śmieci.Nie wolno tego zabiegu wykonywać samemu, musi być druga osoba!. Zabieg trwa on ok. 20 minut jedno ucho. Po zabiegu nie wolno wychładzać ucha, bo może doprowadzić do jego zapalenia.

