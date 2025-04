Techniki Tui Na oddziałują na cały układ kostno-mięśniowy, narządy wewnętrzne. Podstawowym celem tego masażu jest przywrócenie harmonijnego przepływu energii w kanałach energetycznych organizmu. Wiele technik wykonuje się wzdłuż przebiegu meridianów. Na ciele znajduje się ok. 365 tzw. punktów Qi, które masażysta uciska i ugniata podczas zabiegu. Punkty Qi umiejscowione są na przebiegu meridianów, a ich stymulacja odblokowuje kanały energetyczne.Główny element zabiegu to masaż pleców i kręgosłupa. Ten ostatni odgrywa szczególną rolę – nawet najdrobniejsze zmiany w obrębie kręgosłupa wpływają na funkcjonowanie całego organizmu (w kręgosłupie biegnie rdzeń kręgowy – zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, różne urazy mechaniczne tego rejonu zaburzają pracę układu nerwowego). Konsekwencją jest ból i czasem poważne dolegliwości w różnych częściach ciała. Masaż Tui Na uelastycznia struktury kręgosłupa i usuwa przyczyny bólu. To skuteczna metoda hamującą procesy chorobowe.Przygotuj się do zabiegu, aby korzyści były jak największe. Nie najadaj się przed masażem – lepiej przyjdź lekko głodny niż przejedzony. Zwykle do zabiegu nie trzeba się rozbierać lub odkrywa się tylko plecy - załóż miękkie, luźne ubranie – umożliwi to masażyście prawidłowe wykonanie wszystkich technik. Do masażu należy położyć się na materacu lub stole do masażu. Część technik może być wykonywana, kiedy pacjent siedzi na krześle (np. masaż kończyn górnych lub karku). Podczas zabiegu masowane jest całe ciało, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc sprawiających problemy.Nazwa tego masażu odnosi się do wykonywanych w trakcie zabiegu technik – Tui „nacisnąć, przycisnąć”, Na „chwycić, uścisnąć”. Masażysta energicznie ugniata punkty Qi, przyczepy mięśni i mięśnie, które „chwyta” także dłońmi i stara się jakby odciągnąć od kości. Efektem jest uczucie głębokiego rozluźnienia, lekkości ciała. Na stawach stosowane są techniki podobne do wykorzystywanych w kręgarstwie, tj. rozciąganie, rotacja, zginanie i prostowanie. Tui Na jest szybki, mocny, bolesny - głęboko porusza struktury mięśniowo-kostne. Masowane punkty Qi są bardziej tkliwe niż otaczające je tkanki.Tui Na ma szerokie zastosowanie - szczególnie wskazany jest w dolegliwościach pleców, karku, barków, bólach reumatycznych, migrenowych, mięśniowych, stawowych, menstruacyjnych, wynikających ze stresu, przemęczenia, kontuzji powstałych podczas uprawiania sportów ( naciągnięcia mięśni, ścięgien, więzadeł, obrzęków). Zabiegi nie zastępują leczenia, a je wspomagają.Masaż Tui Na może być stosowany jako zabieg upiększający. Chińscy terapeuci znają punkty, których uciskanie powoduje nasilenie produkcji kolagenu i przywrócenie naturalnego napięcia tkanki skórnej. Systematycznie wykonywany masaż twarzy i głowy ma liftingujące działanie - może zastąpić zabiegi kosmetyczne. Techniki Tui Na harmonizują pracę całego organizmu - to skuteczna terapia wspomagającą odchudzanie. Praktyk Tui Na może stymulować na ciele te punkty, których pobudzanie reguluje pracę układu pokarmowego, hormonalnego, wzmaga procesy oczyszczające.Tui Na jest przeciwwskazany dla osób chorujących na osteoporozę, nowotwory i poważne choroby serca. U osób po wszczepieniu sztucznych stawów nie stosuje się technik masażu w okolicach endoprotez, obrębie zmian skórnych. Ciąża nie jest przeciwwskazaniem – ale technik nie można stosować na brzuchu, okolicy lędźwiowej kręgosłupa i określonych punktach Qi kobiety ciężarnej.Masażu nie stosuje się u dzieci poniżej 5. roku życia. Istnieje specjalna odmiana Tui Na dla najmłodszych - wykonuje się ją przeważnie na dłoniach i stopach, a dotyk i siła ucisku muszą być akceptowane przez dziecko. Tui Na pozwala poradzić sobie z różnymi dolegliwościami: wzdęcia, biegunki, wymioty, bóle brzucha, zaparcia (jeśli nie są one skutkiem infekcji lub poważnych chorób). Masaż pomaga złagodzić niepokój i wzmocnić odporność.

Reklama