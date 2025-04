Żeby aloes nadawał się do kuracji - musi mieć co najmniej trzy lata. Wykorzystuj dolne liście - dojrzałe i największe. Odetnij je i poczekamy, aż puszczą sok, który jest nieprzydatny (działa silnie przeczyszczająco). Przetnij liść wzdłuż na dwie części i łyżeczką wyskrob z niego półprzejrzysty miąższ. To on ma najwięcej leczniczych właściwości. Służy do przyrządzania napojów, okładów i płukanek.Lek na oparzenia - przetnij liść na pół i przyłóż miąższem do ciała. Możesz też obrać go ze skórki, zmiażdżyć i zrobić okład 2-3 razy dziennie - łagodzi ból, przyspiesza gojenie skóry i regenerację tkanek, zmniejsza stan zapalny, nawilża, hamuje rozwój wirusów oraz bakterii.Wino - oderwij kilka liści z 3-4 letniej rośliny. Umyj, osusz i włóż do lodówki na 7-10 dni. Usuń kolce, pokrój liście i zmiksuj. Dodaj 1/2 litra czerwonego wina i 500g miodu. Odstaw w ciemnym miejscu na 3-5 dni. Przecedź i przelej do butelki z ciemnego szkła. Pij po łyżeczce 3 razy dziennie - zmniejsza nadkwasotę, zgagę, wzdęcia, działa przeciwwrzodowo, przyspiesza gojenie błon śluzowych przewodu pokarmowego, reguluje drażniące działanie soków trawiennych.

