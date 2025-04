Wsyp do szklanki od 2,5 do 7,5 łyżeczki zmielonych nasion babki płesznik (jest to odpowiednik ok. 10-30 gramów). Zalej je wodą, mlekiem lub sokiem owocowym, dokładnie zamieszaj i od razu wypij.Jeśli wolisz, możesz nabrać nasion na łyżeczkę, połknąć je i popić wodą. Pamiętaj, aby każdy gram nasion popić przynajmniej 30 ml płynu - to 1/6 szklanki.W przypadku łagodnego zaparcia stosuj łyżeczkę nasion 2-3 razy dziennie.

