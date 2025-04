Napar - łyżkę kwiatów zalej szklanką wrzątku i odstaw na około 15 minut pod przykryciem. Po odcedzeniu pij gorący, niewielkimi łyczkami, w ciągu pierwszego dnia kuracji 3 szklanki w równych odstępach czasu, w następnych dniach - po 2 szklanki. Działa napotnie i wykrztuśnie.Herbatka z owoców bzu – wymieszaj 60 g owoców bzu czarnego i 40 g kory kruszyny, rano zalej łyżkę tej mieszanki szklanką zimnej, przegotowanej wody i pozostaw do wieczora, po czym zagotuj ją na wolnym ogniu pod przykryciem, odcedź i pij ciepłą codziennie przed snem przez okres 6 tygodni. Ma działanie odchudzające.Wino - do 7 litrów wody dodaj 2 kg cukru, zagotuj, ostudź, wsyp 3 litry świeżych jagód bzu czarnego i podgrzewaj na wolnym ogniu, nie dopuszczając do zagotowania. Ostudź pod przykryciem, dodaj 2 kg drożdży, wymieszaj i przelej do gąsiora. Dalej postępuj tak, jak z każdym innym winem. Wino z owoców bzu czarnego im starsze, tym jest lepsze w działaniu - reguluje trawienie, poprawia apetyt, czyści krew.

