Zaburzenia pracy przewodu pokarmowego - 2 łyżki stołowe suszonych, zmielonych gruszek i 2 łyżki stołowe płatków owsianych zalej 2 szklankami wody, zagotuj, po lekkim przestudzeniu pij po ½ szklanki na czczo.Taki napar możesz też przygotować z samych gruszek, zalewając szklankę wysuszonych i zmielonych gruszek 2 szklankami wody. Doprowadź go powoli do wrzenia, odstaw na 4 godziny do naciągnięcia i pij przed jedzeniem 3 razy dziennie.Kuracja przy otyłości, schorzeniach reumatycznych i ogólnym osłabieniu - pij 2-3 szklanek soku z gruszek codziennie przed jedzeniem. Podobne efekty daje zjedzenie 1 kg gruszek dziennie.Choroby gorączkowe, nudności, wymioty, zaparcia – na te dolegliwości zaleca się w tradycyjnym lecznictwie chińskim picie soku gruszkowego.Trudno gojące się rany leczy się naparami ze świeżych skórek.

