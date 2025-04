Koktajl migdałowy na wzmocnienie - 60 g obranych migdałów rozgnieć na miazgę, wymieszaj z małą ilością wody i odstaw na 10 minut. Przełóż do garnka, dopełnij wodą do ½ l objętości, dodaj 20 g cukru i ½ szklanki soku pomarańczowego, wymieszaj. Po 3 godzinach odcedź, podziel na 2 porcje. Pij jedną po obiedzie, drugą po kolacji.Napój energetyczny na poprawę odporności – 100g obranych migdałów rozgnieć na miazgę, zalej ½ litra ciepłego mleka, dodaj łyżkę miodu, zmiksuj. Dodaj łyżeczkę cynamonu. Pij po szklance rano i w południe.Migdały z wody na poprawę pamięci - namocz w wodzie przez noc 4-5 migdałów. Rano wyjmij je, obierz i żuj po kolei powolutku - każdy co najmniej 5 minut.Migdały z orzechami w miodzie na poprawę potencji - wymieszaj na jednolitą masę 50 g mielonych migdałów, 25 g mielonych orzechów włoskich, ½ kg miodu, 15 g pierzgi i 5 g pszczelego mleczka. Jedz 3 razy dziennie po łyżeczce.

Reklama