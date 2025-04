Najczęściej kwiatostanów lipy używa się przy podwyższonej temperaturze, nieżytach górnych dróg oddechowych, stanach zapalnych gardła, reumatyzmie, dolegliwościach nerek, nadmiernej pobudliwości nerwowej. Są skutecznym środkiem regenerującym po długotrwałej pracy umysłowej, w stanach nadmiernego napięcia nerwowego, przy zawrotach głowy i trudnościach w zasypianiu.Napar - 1 ½ szklanki kwiatostanów lipy zalej 2 szklankami wrzątku i zaparzaj pod przykryciem przez około 15 minut. Odstaw na dalsze 10 minut do naciągnięcia, odcedź i pij po ½ szklanki 3 razy dziennie po jedzeniu.Lipowy napar możesz stosować zewnętrznie: w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła, przy bólu zębów, do okładów, kąpieli odświeżających i uspokajających.Kąpiel - 200-300 g lipowych kwiatów lub liści, zalej litrem letniej wody i gotuj na małym ogniu przez około 20 minut. Odcedź, wlej do wody w wannie. Działa korzystnie w stanach wyczerpania, rekonwalescencji, nadpobudliwości.

