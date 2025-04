Przy przeziębieniu i grypie pij napar z 2 łyżek suszonych owoców malin zalanych szklanką wrzątku i odstawionych pod przykryciem do zaparzenia na około 15 minut. Wypijaj go przed snem.Napar z liści malin zaleca się jako lek ściągający przy nieżytach żołądka, zwłaszcza u dzieci, przy wzdęciach i kolkach jelitowych. Może służyć do płukania jamy ustnej i gardła w stanach zapalnych.Przy chronicznych biegunkach, bólach żołądka, w celu usprawnienia trawienia skutecznie działa odwar z malinowych liści - łyżkę rozdrobnionych, wysuszonych liści, zagotuj pod przykryciem na wolnym ogniu w 1 ½ szklanki wody. Po odcedzeniu i lekkim przestudzeniu pij po ½ szklanki 3 razy dziennie.

