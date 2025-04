Zapalenie oskrzeli, dolegliwości oddechowe - zmieszaj 10 kropli eterycznego olejku eukaliptusowego z 50 ml oliwy. Kilka razy dziennie nacieraj tą mieszanką klatkę piersiową, boki i plecy - rozgrzeje i złagodzi objawy choroby.Kaszel - w małej oczyszczonej buteleczce zmieszaj 4 łyżki oliwy z 4 łyżkami świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Co godzinę wypij kilka łyków mikstury. Przed zażyciem wstrząśnij buteleczką.Ból gardła - rozgnieć 2 ząbki czosnku i zmieszaj je na masę z 2 łyżkami oliwy. Dodaj sok z cytryny. Przyjmuj 3 razy dziennie po łyżeczce, a ból złagodnieje.Problemy trawienne - wypij na czczo łyżkę oliwy. Popij ją szklanką letniej wody z łyżeczką świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Połóż się na kilka minut i poczekaj, aż mikstura zacznie działać.Zgaga - zmieszaj łyżkę oliwy z łyżką świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Dodaj 5 kropli eterycznego olejku rozmarynowego i wypij. Gdy problemy trawienne męczą Cię na co dzień, miksturę stosuj przed każdym posiłkiem. Jeżeli po kilku dniach nie nastąpi poprawa, koniecznie idź do gastrologa.

