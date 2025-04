Rokitnik wykorzystuje się w profilaktyce i leczeniu infekcji, stanów zapalnych, osłabienia organizmu, przy biegunkach, nadciśnieniu, żylakach. Ponadto, wzmacnia i rozszerza naczynia krwionośne, uelastycznia ich ścianki oraz wzmacnia serce.Nalewka z owoców (pobudza pracę serca): owoce przepuść przez sokowirówkę. Zalej czystą wódką tak, aby przykryła owoce. Zażywaj po łyżeczce nalewki 3 razy dziennie.Olej z owoców (ma wszelkie zalety tranu, mogą go zażywać także dzieci): zmiażdż świeże owoce drewnianym tłuczkiem, odcedź sok i odstaw na dobę w chłodne miejsce. Na powierzchni soku utworzy się warstwa tłuszczu - delikatnie zbierz go łyżką i wlej do ciemnego, szklanego naczynia. Pij codziennie po łyżce.

Reklama