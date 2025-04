Na zbiór wybierz się tuż przed południem - rośliny są wtedy suche i zawierają wtedy najwięcej substancji aktywnych.Zabierz ze sobą duże nożyce lub sekator – będą przydatne do cięcia twardych łodyg.Zbieraj rośliny zdrowe, które rosną z dala od zabudowań i dróg – te rosnące w mieście nie nadają się do użytku, ponieważ są skażone.Zebrane zioła włóż luźno do papierowych toreb – gdy włożysz je do plastikowej torby ulegną zaparzeniu, nie będą nadawały się do użytku.Nie zrywaj wszystkich roślin z jednego miejsca - pozostaw kilka najładniejszych, aby mogły się dalej rozrastać.

