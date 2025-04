Przed mierzeniem ciśnienia nie wolno (najlepiej godzinę przed wykonywaniem czynności): palić papiersów, pic alkoholu, kawy czy też zażywać innych środków odurzających.Musimy przyjąć wygodną pozycję - najlepiej na krześle. Nie możemy skrzyżować nóg. Ważne by podczas mierzenia nasze stopy były na ziemi.Zakładamy zgodnie z instukcją na odpowiedniej wysokości mankiet. Mniej więcej jest to odległość ok. 2- 2,5 cm od łokcia (zgięcia). Mankiet nie może nas uwierać ani spadać. Tak naprawdę po założeniu mankieta na przedramię, powinno się móc włożyć palec, wtedy jest dobrze.Kolejna czynność - łokieć układamy na blacie stołu. uruchomiamy ciśnieniomierz. W trakcie mierzenia najlepiej nie prowadzić żadnych rozmów, ani się nie denerwować.Na koniec, należy oddczytać wynik i zapisać sobie na kartce lub dziennki, aby móc w razie potrzeby skonsultować wyniki z lekarzem.

