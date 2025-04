Przygotuj 50 ml oleju roślinnego, 10 ml obojętnie jakiego olejek zapachowy (jaki lubisz). Proponuję lawendowy, z jojoby lub z ziarna moreli.Zmieszaj składniki i masz gotowy olejek. Zamiast oleju możesz użyć oliwki dla niemowląt.Pamiętaj jednak, żeby nie stosować do masażu samego olejku eterycznego! Naturalne esencje roślinne szybko przenikają do skóry i często powodują podrażnienia.Przygotowuj zawsze tyle olejku ile ci będzie potrzeba na jeden masaż. Nie ma sensu robić zapasów, bo olejki eteryczne w połączeniu z olejem roślinnym dość szybko tracą swoje właściwości.Olejki eteryczne zawsze przechowuj w ciemnych buteleczkach, ponieważ światło pozbawia ich cennych właściwości.Jak rozprowadzać olejek na ciele? Nie wylewaj olejku bezpośrednio na ciało, lecz zwilż nim swoje dłonie i dopiero rozetrzyj na ciele. Możesz także położyć jedną rękę ciele partnera i wylać olejek na rozpostarte palce. Rozsmaruj olejek posuwistymi okrężnymi ruchami i delikatnie wklep go w skórę (nie wcieraj jak balsam).Używaj tylko tyle olejku,żeby twoje dłonie gładko przesuwały się po ciele, lecz nie ślizgały się. Wtedy opór będzie zbyt lekki i nie wymasujesz dobrze mięśni.

