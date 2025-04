Zacznijmy od szyi i barków. Niech osoba, którą będziesz masować, usiądzie na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, wyprostuje plecy i przechyli głowę w lewą stronę. Ty zacznij rozcierać przedramieniem (może być nadgarstkiem) bok szyi i bark, kierując ruchy od ramienia w stronę głowy. Teraz przejdź do lewego ramienia. Masuj je takimi ruchami, jakbyś wałkował ciasto. Ramię zdecydowanymi ruchami wałkuj w górę i w dół.Przejdź teraz na prawą stronę szyi. Rób to samo przesuwając się jednak od ramienia w górę szyi, aż do ucha. Z jednej do drugiej partii ciała powinieneś przechodzić płynnie, bez odrywania rąk. Wałkuj powoli, lecz zdecydowanie. Do kolejnej partii ciała powinieneś przejść, gdy poczujesz, że mięśnie są miękkie. Cały masaż powinien trwać ok. 30 min.

