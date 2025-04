Przygotuj: 100 g Korzenia kobylaka, 100 g Liści poziomki, 50 g Ziela dziurawca, 50 g Kwiata jasnoty białej, 50 g Liści szałwii, 50 g Koszyczeka rumianku, 20 g Liści mięty pieprzowej, 100 g Tannosanu mieszanki.Zioła należy starannie wymieszać, wsypać 2-3 łyżki stołowe do 1/2 szklanki ciepłej wody, pozostawić na małym ogniu, przykryć i gotować przez ok. 3 minuty.Następnie odstawić na 10 minut, pić 3/4 szklanki przecedzonego naparu 3 razy dziennie.W ostrej biegunce zaleca się stosowanie tego naparu 4 razy dziennie, przyjmując przy tym tabletkę węgla (Caribo medicinalis tabl. 0,3 g). Pamiętaj! Niektóre rodzaje biegunek nie poddaje się leczeniu ziołami. Jeżeli nie widzisz poprawy po ziołach, koniecznie udaj się do lekarza, celem ustalenia przyczyny biegunki.

