Składniki: 100 g Ziela krwawnika, 50 g Kwiata kasztanowca, 50 g Ziela rdestu ptasiego, 50 g Ziela szantylek, 50 g Ziela jemioły, 50 g Koszyczeka rumianku. Zioła wymieszać, wsypać łyżeczkę na szklankę wrzątku, zaparzać pod przykryciem przez ok. 30 minut, przecedzić. Pić zioła gorące 2-3 razy dziennie po jedzeniu. Nie słodzić.Przygotowanie naparu ziołowego z zastosowaniem do okładów: 50 g Kwiata kasztanowca, 50 g Kłącza tataraku, 50 g Liści babki lancetowatej, 50 g Ziela drapacza, 20 g Kwiata arniki, 20 g Kwiata nagietka.Ziołą zmieszać, wsypać 5 łyżeczek do 1/2 l wody, gotować 5-6 minut, odstawić na 30 minut. Następnie namoczyć kompres i przykładać na żylaki 2 razy w ciągu dnia i na noc.

