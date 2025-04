Napar z liści na bóle gardła - garść świeżych liści umyj, zalej szklanką wrzątku i trzymaj przez 15 minut pod przykryciem. Odcedź, przestudź i letnim płynem płucz gardło.Tak samo możesz przygotować napar do użytku wewnętrznego. Kiedy wykorzystujesz suche liście - bierz płaską łyżkę na szklankę wrzątku. Tak przygotowany napar doprawiony miodem jest dobrym środkiem napotnym, wzmacniającym, uspokajającym.Kisiel - 2 szklanki oczyszczonych z szypułek umytych owoców przetrzyj przez sito. Zagotuj 2 szklanki wody z 3 łyżkami cukru. Rozprowadź 2 łyżki mąki w 4 łyżkach zimnej wody, dodaj do wody z cukrem, zagotuj. Po zdjęciu z ognia dodaj stopniowo, cały czas mieszając przecier z porzeczek. Przelej do miseczek i zostaw do ostygnięcia. Jest smaczny i osłania błony śluzowe układu pokarmowego.Maseczka oczyszczająca - do 2 łyżek w pełni dojrzałych zmiażdżonych owoców dodaj łyżeczkę miodu. Starannie wymieszaj, nanieś na twarz i po 15 minutach zmyj mlekiem - odświeża szarą, zmęczoną cerę, oczyszcza i wybiela.

