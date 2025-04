Nalewka bonifratrów - rozdrobniony korzeń arcydzięgla zalej spirytusem (200g na ½ litra), szczelnie zamknij i odstaw na 2 tygodnie. Potem odcedź. Zażywaj 20 kropli na łyżeczce cukru w ½ szklanki wody 2 razy w godzinnym odstępie.Dziurawiec - łyżkę ziela zalej szklanką wody, zagotuj, odstaw pod przykryciem na 10 minut, odcedź. Wypij do 3 szklanek dziennie - złagodzi m.in. problemy z wątrobą, szybciej wyrzuci z organizmu alkohol i toksyny.Tymianek z bazylią - zmieszaj w równych proporcjach tymianek, nasiona kopru włoskiego i bazylii. Łyżkę ziół zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem przez 20 minut, odcedź i popijaj małymi łyczkami.Melisa i rozmaryn - po łyżeczce ziół wymieszaj, zalej szklanką wrzątku, parz pod przykryciem przez 15 minut, odcedź, pij powoli. Poprawi krążenie, złagodzi ból głowy.Tysiącznik pospolity - łyżkę ziela zalej szklanką zimnej wody i odstaw pod przykryciem na 3 godziny, od czasu do czasu mieszając. Potem odcedź i lekko podgrzej. Łagodzi ból, łagodnie uspokaja.Kora wierzby białej - łyżkę ususzonych rozdrobnionych kawałków kory zalej szklanką wody, zagotuj i odstaw na 5 minut, żeby wywar dobrze naciągnął. Odcedź i pij bardzo powoli - najlepiej po łyczku co 10 minut. Usuwa ból głowy, rozjaśnia umysł.

