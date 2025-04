Ziemniaki oprócz witaminy C posiadają wiele innych mikroelementów, witamin, przydatnych do zdrowego funkcjonowania naszego organizmu. Niektóre odmiany mają dużo beta karotenu inne więcej żelaza.Ziemniaki mają dużo skrobi, która jest cenna w walce z chorobami układu pokarmowego. Ziemniaki posiadają też wiele błonnika, przez co pozytywnie wpływają na procesy trawienne w naszym organizmie.Surowy ziemniak – w postaci soku, leczy wrzody żołądka lub dwunastnicy. Z kolei gotowanie ziemniaki (wywar z nich) leczy kamienie (rozpuszcza je).Jest wiele sposobów na spożywanie ziemniaków. W polskiej tradycji podaje się go jako drugie danie do obiadu, zazwyczaj z mięsem i surówką.Ziemniak jest świetny na grilla, zwłaszcza w folii aluminiowej z odrobiną masła i soli. Aby ziemniaki podczas gotowania nie traciły witamin, warto gotować je w mundurkach.Ziemniak, który ma gładką skórkę jest dobry jakościowo.

