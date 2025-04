Tymianek jest doskonały do farszów, zup czy duszonych pomidorów oraz do roślin strączkowych. Oczyszcza organizm i działa bakteriobójczo. Ponadto, poprawia krążenie.Mięta pasuje do wielu warzyw - do pora, kapusty czy marchwi. Ponadto, jest wspaniała przy sałatkach owocowych. Jednocześnie pomaga w trawieniu i działa rozkurczowo.Majeranek najczęściej stosujemy do zup czy sosów. Świetnie spisuje się przy pobudzaniu apetytu oraz trawienia. Jednocześnie działa bardzo uspokajająco.Rozmaryn jest doskonały do zapiekanek oraz przy jedzeniu pomidorów czy cukinii. Wspomaga działanie wątroby i wydzielanie żółci.

