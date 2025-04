Co to za metoda?

Aromaterapia to powszechnie znana naturalna metoda leczenia, w której wykorzystuje się olejki eteryczne. Pochodzą one z roślin, a pozyskiwane są m.in. poprzez destylację. Ten rodzaj terapii stosuje się powszechnie w celu zminimalizowania zmęczenia, napięcia, stresu. Odpowiednio bowiem dobrany zapach może przyczynić się do poprawy samopoczucia.

Kąpiel w wannie wypełnionej wodą z dodatkiem aromatycznego olejku lub masaż naprawdę relaksują. Doskonale o tym wiedzą stali bywalcy wszelkich gabinetów masażu czy spa.

Zapach lekiem?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, że olejki eteryczne zwalczają choroby. Celem aromaterapii jest przede wszystkim wzmocnienie odporności organizmu. Owszem, po regularnym stosowaniu pewnych olejków można zaobserwować poprawę zdrowia. Nie można jednak traktować tej terapii jako metody leczenia. Aromaterapię stosuje się raczej profilaktycznie.

Przed jej zastosowaniem warto dokładnie poczytać o działaniu poszczególnych olejków. Może zdarzyć się bowiem tak, że wybrany przez nas olejek zamiast pomóc – szkodzi.

Przykładem może być olejek tymiankowy, który pomaga w leczeniu astmy, kaszlu, działa uspokajająco i relaksuje. Może również spowodować wzrost ciśnienia krwi.

Zatem przed zastosowaniem danego olejku należy zapoznać się z jego właściwościami i dowiedzieć się, jaki może mieć wpływ na organizm. Aromaterapię warto stosować u doświadczonego terapeuty.

Popularne olejki

Olejki eteryczne wykorzystywane są zarówno w przemyśle kosmetycznym, jak i spożywczym. Decydując się na ich wykorzystywanie powinniśmy pamiętać, że wpływają głównie na naszą psychikę. Nie należy ich traktować jako magicznych lekarstw, które uwolnią daną osobę od wszelkich chorób i dolegliwości.

Oto najbardziej znane olejki używane a aromaterapii:

anyżowy – jest wykorzystywany m.in. w produkcji alkoholi. Stosuje się go również w łagodzeniu objawów anginy, grypy, bólów menstruacyjnych, kaszlu, kataru.

– jest wykorzystywany m.in. w produkcji alkoholi. Stosuje się go również w łagodzeniu objawów anginy, grypy, bólów menstruacyjnych, kaszlu, kataru. eukaliptusowy – stosowany jest m.in. do produkcji syropów na kaszel. Stosuje się go w leczeniu grypy, przeziębień, kaszlu, zmęczeniu.

– stosowany jest m.in. do produkcji syropów na kaszel. Stosuje się go w leczeniu grypy, przeziębień, kaszlu, zmęczeniu. kamfora – stosuje się ją w leczeniu m.in. przeziębień, kaszlu, kataru, zapaleniu zatok, jak również w depresji, trądziku.

– stosuje się ją w leczeniu m.in. przeziębień, kaszlu, kataru, zapaleniu zatok, jak również w depresji, trądziku. lawenda – znana jest z właściwości uspokajających. Stosuje się ją też w leczeniu bólów głowy, menstruacyjnych, trądziku, kataru, grypie, zmęczeniu, depresji, lęków.

– znana jest z właściwości uspokajających. Stosuje się ją też w leczeniu bólów głowy, menstruacyjnych, trądziku, kataru, grypie, zmęczeniu, depresji, lęków. olejek majerankowy – powszechnie wykorzystywany jest w gotowaniu. Może również pomóc w łagodzeniu dolegliwości, takich jak katar, przeziębienia, lęki, zmęczenie, nerwobóle.

– powszechnie wykorzystywany jest w gotowaniu. Może również pomóc w łagodzeniu dolegliwości, takich jak katar, przeziębienia, lęki, zmęczenie, nerwobóle. rozmaryn – on również stosowany jest jako przyprawa. Może być też stosowany przy zmęczeniu, kaszlu, katarze, astmie, upławach.

Należy pamiętać, że właściwości lecznicze olejków eterycznych zależą od sposobu ich stosowania. Można dodać kilka kropli danego olejku do kąpieli, wykorzystać podczas masażu, do inhalacji czy też zrobić kompresy.