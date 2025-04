Czy zawsze ruch to zdrowie?

Homeopatia w sporcie – wykorzystaj możliwości swojego organizmu

Lato sprzyja aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Dzięki uprawianiu sportu zyskujemy zdrowie, zgrabną sylwetkę, siłę i sprawność fizyczną. Często jednak letni urlop jest jedyną okazją do ćwiczeń – gry w piłkę, biegania, czy jazdy na rowerze.

Ale po kilku miesiącach siedzenia przed komputerem, gdy nagle podejmujemy aktywność fizyczną, narażamy się na kontuzje i ból. Czy można temu zapobiec? Zarówno amatorzy, jak i sportowcy wyczynowi korzystają coraz częściej z terapii homeopatycznej nie tylko po to, aby pozbyć się dolegliwości związanych z urazami czy kontuzjami, ale również wówczas, gdy chcą poprawić kondycję fizyczną i wzmocnić swój organizm.

Mięśnie to średnio prawie połowa ludzkiego ciała

Dzięki mięśniom jesteśmy w stanie wykonać najmniejszy ruch. Każdy mięsień jest zbudowany z włókien mięśniowych, które są połączone tkanką łączną. Cała struktura jest otoczona mocną, gładką otoczką z tkanki łącznej, co minimalizuje tarcie o sąsiednie mięśnie oraz przylegające narządy. Niektóre mięśnie są przymocowane do kości torebek stawowych i skóry, a niektóre wyłącznie do skóry (mięśnie mimiczne). Mięśnie kurczą się zespołami - nie możemy skurczyć wyłącznie mięśnia dwugłowego ramienia. Gdy skurczy się ten mięsień, następuje zgięcie ręki w łokciu, co wywołuje skurcz wielu innych mięśni.

Współczesny, głównie siedzący, tryb życia nie sprzyja aktywności fizycznej. Brak ruchu osłabia mięśnie, bo utrzymywanie wysokiej masy mięśniowej nie opłaca się z energetycznego punktu widzenia. Podejmowanie wysiłku fizycznego po długiej przerwie bez odpowiedniego przygotowania może prowadzić do urazów mięśni i stawów. Silne powysiłkowe bóle mięśni, czyli zakwasy, utrzymują się nawet przez kilka dni.

Z drugiej strony powodem kontuzji jest też chęć osiągnięcia jak najlepszych wyników i przetrenowanie. Podstawowym błędem treningu jest brak planu, co sprawia, że trening może być monotonny, zbyt długi, intensywny i chaotyczny. Bardzo ważne dla funkcjonowania mięśni jest prawidłowe odżywianie bogate w białko, naturalne witaminy i mikroelementy.

Dlaczego bolą mięśnie?

Do pracy mięśni niezbędna jest energia, która pochodzi ze spalania glukozy. W czasie skurczu mięśnie wykorzystują 20-40% energii chemicznej. Reszta energii jest zamieniana w ciepło - część zostaje zużyta do utrzymania temperatury naszego ciała. Kiedy naczynia krwionośne nie dostarczają mięśniom dostatecznej ilości tlenu, glukoza zostaje przekształcona w kwas mlekowy. Kwas mlekowy jest związkiem toksycznym i powoduje ból po intensywnym wysiłku. Ponieważ kwas mlekowy jest neutralizowany przez dłuższy czas, ból utrzymuje się przez kilka dni.

Ból mięśni jest też rezultatem mikrourazów. Jeśli nie ćwiczymy systematycznie,

znacznie łatwiej o kontuzje – naderwanie włókien mięśniowych czy naciągnięcie. Intensywne ćwiczenia to znaczne naprężenia mięśni, które mogą przekroczyć ich wytrzymałość, co stanowi ryzyko rozerwania włókien mięśniowych. Naderwaniu mięśnia towarzyszy nagły, ostry ból. W przypadku urazów często dochodzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych co powoduje pojawianie się obrzęku i krwiaków.

Ćwicz zdrowo!

Powinniśmy pamiętać, że uprawiając sport dla zdrowia potrzebujemy rezultatów, a nie rekordów. Nasz trening powinien być krótki i prosty, ale systematyczny i prawidłowo skonstruowany (rozgrzewka, ćwiczenia intensywne, ćwiczenia oddechowe). W uprawianiu sportu powinniśmy znaleźć przede wszystkim zabawę i satysfakcję. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie ruchy powinny być zgodne z prawami biomechaniki i fizjologii. Nie do przeceniania jest: dobre odżywianie, systematyczność i odpoczynek.

Nie wszystkie techniki profesjonalistów pasują do klientów klubów sportowych

Nie zapominaj o uwarunkowaniach genetycznych

Przygotuj się na intensywny trening i zaplanuj go

Pij wodę w przerwach w czasie treningu

Ubierz się odpowiednio do temperatury

Nie porównuj siebie z innymi

Pamiętaj o swojej metryce

Dbaj o siebie

Główną częścią naszego ciała jest mózg – poznaj i posłuchaj potrzeb swojego ciała

Wysypiaj się

Siedząc przed komputerem pamiętaj o prawidłowej postawie

Naturalne leczenie dla sportowców

Homeopatia to metoda terapii, która polega na zasadzie leczenia podobnego podobnym. Organizm otrzymuje niewielką dawkę substancji leczniczej, która mobilizuje ustrój do walki z chorobą. Do produkcji leków stosuje się naturalne surowce roślinne, mineralne lub też pochodzenia zwierzęcego.

Dlaczego homeopatia jest stosowana w sporcie, szczególnie przez sportowców wysokiego wyczynu, jak i przez coraz większą grupę amatorów - osób dbających o zdrowy tryb życia i dobrą kondycję? Wiele leków homeopatycznych ma potwierdzoną skuteczność porównywalną do leków chemicznych stosowanych np. w terapii urazów sportowych czy wsparciu odporności organizmu. Zaletą leków homeopatycznych jest możliwość przewlekłego stosowania (powtarzające się często kontuzje), bezpieczeństwo dla przewodu pokarmowego (konieczność częstego przyjmowania leków), nie uszkadzanie naturalnej flory bakteryjnej, a także brak wpływu na testy antydopingowe, czy też możliwość ich stosowania równocześnie z terapią tradycyjną (brak interakcji z innymi lekami). Należy podkreślić, że leki homeopatyczne nie uzależniają.

Kiedy stosuje się leki homeopatyczne w sporcie?

Leczenie urazów - skręceń, naciągnięć i uszkodzeń włókien mięśniowych, ale również zwyrodnień oraz stanów zapalnych. W stanach ostrych stosuje się iniekcje w miejscu urazu, a przy konieczności kontynuacji terapii stosowane są np. tabletki, krople doustne oraz maść.

Odnowa biologiczna – leki homeopatyczne są stosowane w kompleksowej terapii oczyszczającej organizm z toksyn i produktów ubocznych przemiany materii, powstających w szczególnie dużych ilościach w trakcie intensywnych ćwiczeń. Wspieramy oczyszczanie ze szkodliwych substancji poprzez wątrobę, przewód pokarmowy, układ limfatyczny, aż po pobudzenie wewnątrzkomórkowych enzymów odtruwających. Terapia ta pozwala poprawić sprawność fizyczną organizmu oraz kondycję poszczególnych organów.

Immunomodulacja – wspomagamy pracę układu odpornościowego organizmu (częste podróże, zmiana stref klimatycznych, a także stres osłabiają układ immunologiczny).

Osłona systemu nerwowego - w stanach zbytniej nerwowości (np. stres przedstartowy) i wyczerpania psychicznego (przy obciążeniu intensywnymi treningami oraz startami w zawodach) zastosowanie odpowiednich leków homeopatycznych pomaga wyciszyć organizm, poprawia koncentrację, ułatwia zasypianie.

Wiele innych schorzeń – m.in. skurcze, zaburzenia układu trawiennego.