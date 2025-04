Przebadano zarówno zieloną herbatę, jak i kapsułki zawierające związki w niej zawarte (katechiny), o których uważa się, że zmniejszają absorpcję cholesterolu w jelicie. Ta pierwsza okazała się bardziej skuteczna, jednak ogólne korzyści dla zdrowia były niewielkie.

Badania nie wykazały twardych dowodów, jakoby zielona herbata wzmacniała „dobry” cholesterol HDL lub niszczyła inne tłuszcze we krwi. Dla osób z wysokim cholesterolem nie jest więc dobrym rozwiązaniem i nie może być formą leczenia ani zastępować leków. Z drugiej jednak strony dodanie zielonej herbaty do swojej diety może być sposobem na zmniejszenie poziomu cholesterolu we krwi w przyszłości. Zielona herbata nie jest jedynym sposobem na walkę z cholesterolem: specjaliści polecają jedzenie bogatych w błonnik ziaren, owoców i warzyw oraz ograniczenie tłuszczów nasyconych (i zastąpienie ich tłuszczami pochodzącymi z olejów roślinnych i ryb).

Naukowcy próbowali badać, czy zielona herbata wpływa pozytywnie na poziom cholesterolu człowieka, doszli jednak do sprzecznych wniosków, a przeprowadzone przez nich badania były robione na zbyt małą skalę, by traktować wyniki jako wiarygodne. Głównym wynikiem badania jest większa siła oddziaływania zielonej herbaty niż kapsułek z wyciągiem z niej.

Poziom cholesterolu LDL jest optymalny, gdy wynosi poniżej 100 miligramów na decylitr. 160 lub więcej miligramów na decylitr oznacza za wysoki jego poziom.

