Zioła na odporność mogą wspomóc twój organizm w czasie infekcji lub nawet jej zapobiegać. Wielu rodzajom ziół i naturalnych substancji przypisuje się właściwości wspomagające odporność, ale tylko niektóre z nich naprawdę działają.

Reklama

Spis treści:

Rośliny, w tym zioła, są źródłem wielu naturalnych substancji o konkretnym działaniu na organizm ludzki. Cząsteczki za to odpowiedzialne to przede wszystkim:

garbniki,

olejki eteryczne,

flawonoidy i flawony,

antocyjany,

fenole i polifenole,

garbniki,

alkaloidy,

pektyny,

kumaryny,

saponiny,

glikozydy,

terpeny,

kwasy organiczne.

Jak widzisz, w roślinach i ziołach występuje naprawdę dużo substancji o działaniu aktywnym. Każda z nich ma zupełnie inne właściwości, dlatego zioła są tak wszechstronnie stosowanym produktem.

Zioła na cholesterol pomagają w regulacji glicerydów we krwi, zioła na cukrzycę mogą regulować poziom cukru, a niektóre zioła na odchudzanie obniżają apetyt lub przyspieszają naturalnie metabolizm.

Choć zastosowanie ziół na odporność może kojarzyć ci się z ludowymi metodami, które często nie mają poparcia w nauce, niektóre zioła faktycznie mają udowodnione właściwości w tym zakresie. Naukowcy bardzo interesują się właściwościami roślin i ziół w kontekście odporności, bo dzięki niektórym odkryciom można produkować leki i preparaty szeroko stosowane w medycynie.

Zioła mogą wspierać układ odpornościowy w bardzo różnorodny sposób.

Zioła mogą poprawiać działanie układu odpornościowego .

. Mogą aktywować lub deaktywować komórki odpornościowe.

komórki odpornościowe. Mogą modyfikować rożnorodne procesy chemiczne i metaboliczne organizmu, co w efekcie prowadzi do poprawy odporności.

chemiczne i metaboliczne organizmu, co w efekcie prowadzi do poprawy odporności. Zawierają antyoksydanty, które mają działanie przeciwzapalne .

. Są źródłem witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mogą zawierać substancje przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Pamiętaj jednak, że dobra odporność to składowa wielu czynników. Czasem nawet najlepsza mieszanka ziół nie jest w stanie pomóc.

Imbir na przeziębienie jest dość popularnym, ale skutecznym środkiem. Dzięki przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym właściwościom imbir zasłynął jako częsty składnik wszelkich herbatek na przeziębienie. Faktycznie, nauka potwierdza te właściwości imbiru.

Gingerol (dzięki, któremu imbir na odchudzanie także działa) to wraz z wieloma innymi cząsteczkami zawartymi w imbirze bardzo cenny środek przeciwzapalny.

Postaraj się jeść imbir i pić herbatki imbirowe regularnie, a przyczynisz się do wsparcia odporności.

fot. Adobe Stock, piotrszczepanek

Jeżówka purpurowa poprawia odporność dzięki zawartości:

kwasu kawowego,

glikoprotein,

kwasu rozmarynowego,

betain,

alkamidów,

i wielu innych związków.

Ma działanie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Idealnie sprawdzi się w więc podczas leczenia infekcji, ale dobrze pić ją w okresie jesiennym także jako środek zapobiegawczy. Naukowcy przebadali tę roślinę bardzo dobrze i nie mają wątpliwości, że to jeden z lepszych naturalnych środków na odporność.

fot. Adobe Stock, akhug

Właściwości czarnuszki są imponujące. Jedną z nich jest właśnie niezwykłe działanie proodpornościowe.

Czarnuszka pobudza komórki odpornościowe do działania, a do tego sama wykazuje działanie przeciwbakteryjne i immunomodulujące. Czarnuszka to też bogate źródło antyoksydantów. Najsilniejsze działanie ma olej z czarnuszki. Pamiętaj jednak, że jest kilka przeciwwskazań do stosowania oleju z czarnuszki.

fot. Adobe Stock, Swapan

Bardzo skuteczne i silne ziele na odporność to astralagus, w Polsce najczęściej zwany tragankiem. Jest znany z naprawdę silnych właściwości wspierających odporność. Do tego stopnia, że poleca się go nawet osobom z wrodzonym niedoborem odporności i AIDS.

Traganek pobudza komórki odpornościowe - makrofagi, stymuluje namnażanie limfocytów i pobudza produkcję przeciwciał.

fot. Adobe Stock, lcc54613

Lukrecja, znany składnik czarnych żelek i słodyczy o specyficznym smaku, to nie tylko dodatek smakowy. Lukrecja także przyczynia się do poprawy odporności. Zawiera przede wszystkim związki przeciwzapalne. W lukrecji znajduje się ponad 10 zidentyfikowanych substancji, które mają potwierdzony wpływ na układ odpornościowy organizmu.

Lukrecja wchodzi często w interakcje z lekami (min. lekami nasercowymi). Zanim rozpoczniesz regularnie picie naparów lukrecjowych, upewnij się, że nie wpłynie to na przyjmowane przez ciebie leki. W żadnym wypadku nie spożywaj, ani nie pij lukrecji w ciąży.

fot. Adobe Stock, Comugnero Silvana

Dziurawiec na odporność? Zdecydowanie warto go stosować. Dziurawiec ma właściwości przeciwzapalne i zawiera dużo prozdrowotnych antyoksydantów ochraniających zdrowe komórki.

Słyszałaś kiedyś o przeciwdepresyjnych właściwościach dziurawca? Stosuje się go w leczeniu łagodnych stanów depresyjnych. Pamiętaj jednak, że depresja to poważna choroba, które nie należy lekceważyć i „leczyć” jedynie ziołami.

Ziele dziurawca zawiera ogrom aktywnych związków biologicznie czynnych. Dla zdrowych osób będzie to atut, jeśli jednak przyjmujesz leki (nawet tabletki antykoncepcyjne), koniecznie skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz stosować napary z dziurawca w celu poprawy zdrowia i odporności.

fot. Adobe Stock, chamillew

Czy zieloną herbatę można uznać za zioło na odporność? Częściowo zapewne tak, niektórzy naukowcy wspominają o niej w raportach o roślinach proodpornościowych.

Zielona herbata na odchudzanie to nie wszystko. Zielona herbata wzbogaca dietę w przeciwutleniacze, cząsteczki zapobiegające powstawaniu stresu oksydacyjnego w organizmie. To też działanie wspierające odporność. Pij ją często, a poprawisz zdrowie na wielu poziomach.

Co na odporność? Aby nie narażać się na zakażenia i niechciane infekcje, należy:

unikać palenia papierosów,

nadużywania alkoholu,

stresów i huśtawek emocjonalnych

częstych podróży i wiążących się z nimi zmian klimatycznych.

Poważnym zagrożeniem dla odporności jest nadużywanie antybiotyków, które znacznie osłabiają florę bakteryjną organizmu.

Dużą rolę odgrywają również czynniki takie jak stres czy nieregularne odżywianie.

Dobrym posunięciem jest włączenie ziół wzmacniających odporność do codziennej diety. Picie herbatek ziołowych można połączyć ze spożywaniem pełnowartościowego śniadania, aby zdrowo zacząć każdy dzień.

Imbir dodawaj do koktajli i świeżych soków lub wody, rób samodzielnie mieszanki ziołowe z wybranych ziół na odporność. Niech w twojej kuchni nie zabraknie przypraw.

Dla zachowania odporności ważne jest również, by pierwszy posiłek po wstaniu z łóżka dostarczył organizmowi kalorii. Zacznij dzień od zdrowego śniadania. Dobrze skomponowane śniadanie dostarcza energii, ale także zapobiega jej zbyt szybkiemu traceniu.

Dodawaj świeże i suszone zioła i przyprawy do codziennej diety. Stosuj przyprawy kuchni indyjskiej, kuchni polskiej i nie zamykaj się na różnorodne opcje.

Hoduj świeże zioła w domu i ogródku. Korzystaj z nich w kuchni:

ozdabiaj nimi kanapki,

dodawaj do zup pod koniec gotowania,

posypuj ziołami gotowe obiady,

włączaj zioła do sałatek,

przygotowuj zdrowe pesto ze świeżych ziół (nie tylko bazylii).

Źródła:

Mashhadi NS, Ghiasvand R, Askari G, Hariri M, Darvishi L, Mofid MR. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects of ginger in health and physical activity: review of current evidence. Int J Prev Med. 2013;4(Suppl 1):S36-S42.

Sultan MT, Butt MS, Qayyum MM, Suleria HA. Immunity: plants as effective mediators. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(10):1298-308. doi: 10.1080/10408398.2011.633249. PMID: 24564587.

Czytaj także:

Zioła szwedzkie – zastosowanie, właściwości, skład

Jagody leśne i borówki amerykańskie - właściwości zdrowotne

Właściwości zdrowotne agrestu - 8 powodów dla których warto go jeść