Modna arteterapia?

Ostatnio coraz większe zainteresowanie wśród psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów budzi arteterapia. Choć w literaturze przedmiotu spotyka się coraz więcej artykułów opisujących doświadczenia w stosowaniu arteterapii, to jednak niewielu autorów podaje jej definicję.

Według W. Szulc, „arteterapia polega na wykorzystaniu rożnych środków artystycznych, które ułatwiają pacjentowi ekspresję emocji”.

Nieważne, czy pacjent potrafi malować

Warto podkreślić, że sztuka potraktowana jest tu w sposób nietradycyjny – dzieło stworzone podczas arteterapii nie musi odpowiadać określonym kanonom estetycznym, celem pośrednim arteterapii jest również ekspresja uczuć, końcowym zaś – pozytywne zmiany zachowania i postaw wobec siebie i innych. W takim rozumieniu arteterapii podkreśla się jej terapeutyczne znaczenie.

Jaki jest cel arteterapii?

M. Kulczycki rozumie arteterapię jako układ poglądów i czynności, które ukierunkowane są na utrzymanie lub podnoszenie poziomu jakości życia ludzi za pomocą szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki. Zatem głównym celem tak definiowanej arteterapii jest optymalizacja jakości życia.

Według autora, bardziej szczegółowe „określenie arteterapii napotyka liczne trudności i nasuwa różnorodne wątpliwości. Stanowi ona bowiem bardzo szeroką treściowo dziedzinę i obejmuje różnorodne działania, które mogą odgrywać specyficzne role w odniesieniu do człowieka”.

Sztuka jako terapia

Zdaniem Z. Konieczyńskiej, arteterapia jest to „świadome, planowe i systematyczne oddziaływanie sztuką w celach terapeutycznych”.

Metoda prób i błędów

Bardzo istotne w tej definicji jest podkreślenie roli świadomego i planowego działania, co może, według autorki, wykluczyć wszystkie przypadkowe czynności,

które nie są arteterapią. Jednak zwraca ona również uwagę, że „w arteterapii trudno o jakieś jednolite kanony postępowania i że w gruncie rzeczy jest to metoda prób i błędów”.

W. Dykcik podaje, że arteterapia to „spontaniczna, nieskrępowana twórczość człowieka powiązana z wykorzystaniem szeroko rozumianych dzieł sztuki i uprawiania sztuki (np. rysowania, malowania, lepienia, rzeźbienia, śpiewu, tańca, poezji, biografii i pamiętników, czytelnictwa itd.)”.

Może być ona ukierunkowana zarówno na edukację, rekreację, jak i profilaktykę i korekcję zaburzeń.

Fragment pochodzi z książki „Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii” autorstwa Joanny Gładyszewskiej-Cylulko (Wydawnictwo Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

