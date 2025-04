Masaż – pomocny w razie choroby

Współczesna psychologia sięga w psychoterapii somatycznej do technik pracy z ciałem, które wywołują pozytywne skutki w psychice pacjenta.

William Reich badał i opisał zależności „psyche – soma”. Łączył on napięcia mięśni i napięcia układu oddechowego z historią osobistą pacjenta i wykorzystywał pracę z ciałem w psychoterapii. W bezpośredniej terapii używał dotyku lub ucisku, by spowodować rozluźnienie mięśni i uwolnić związane „pancerzem” mięśniowym emocje. Aleksander Loven dostrzegał związek między poszczególnymi typami charakteru a niepowtarzalnym schematem napięć mięśniowych.

Choroby naczyniowe mózgu i jego starzenie się, a także charakteryzujące się objawami somatycznymi: zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia koncentracji i snu oraz inne stany psychopatologiczne stanowią ważny problem społeczny i zdrowotny. Wymienione stany chorobowe mogą być łagodzone, a w wielu przypadkach wyleczone dzięki szeroko rozumianej, kompleksowej rehabilitacji neurologicznej.

Jednym z elementów rehabilitacji neurologicznej jest masaż. Wraz z kinezyterapią i fizykoterapią masaż medyczny zaliczany jest do głównych elementów fizjoterapii.

Czym jest fizjoterapia?

Nazwa „fizjoterapia” pochodzi od greckiego słowa physis oznaczającego naturę. Stanowi ona dyscyplinę medycyny klinicznej, stosującą metody leczenia wykorzystujące przede wszystkim różne formy energii fizycznej występujące w środowisku naturalnym człowieka. Opiera się na fizjologicznym działaniu stosowanych bodźców termicznych, mechanicznych, elektrycznych, fotoaktynicznych, chemicznych oraz kinetycznych.

Bodźce te usprawniają czynności narządów, powodując korzystne zmiany w ich strukturze, zwiększają ogólnoustrojową wydolność oraz pozytywne przestrojenie czynności autonomicznego układu nerwowego (AUN).

Celem fizjoterapii jest usuwanie procesów chorobowych lub ich następstw, zapobieganie nawrotom i rozwojowi choroby oraz przywracanie zdrowia i jego utrzymywanie.

Obecny rozwój badań klinicznych w naukach medycznych, dostarczając nowych informacji o fizjologicznym i patologicznym działaniu form energii pochodzących ze środowiska zewnętrznego człowieka na jego organizm, umożliwia również rozwój obszarów leczniczego i profilaktycznego działania fizjoterapii.

W czym pomaga fizjoterapia?

Fizjoterapia, usprawniająca mechanizmy homeostazy, wzmacniająca i porządkująca funkcje fizjologiczne wielu narządów i układów, jest jednym z ważniejszych elementów działań leczniczych w chorobach przewlekłych, ze względu na bezpieczeństwo jej stosowania i oddziaływania na organizm człowieka. Wykorzystuje ona podstawowe rodzaje energii dostępne w środowisku naturalnym człowieka (klimatologia, balneologia), jak również energie generowane przez specjalistyczne urządzenia, konstruowane na jej potrzeby (fizykoterapia), oraz naturalny, wewnętrzny, potencjał energetyczny człowieka (kinezyterapia) w połączeniu z bezpośrednim kontaktem pacjenta i terapeuty (masaż).

Fragment pochodzi z książki „Psychosomatyczne aspekty działania masażu leczniczego u osób ze spondylozą szyjną” autorstwa Henryka Pędziwiatra (wydawnictwo Impuls, Kraków 2008). Publikacja za zgodą wydawcy.