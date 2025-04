Ostatnio często mówi się o uzdrawianiu holistycznym. Podejście holistyczne bierze pod uwagę osobę jako całość. Medycyna holistyczna nie leczy jedynie chorób, lecz całych ludzi. Zgodnie z tym podejściem ból szyi mógł zostać wywołany zachowaniem szefa w pracy (…).

Przyjmując podejście holistyczne w kontakcie z pacjentem, dostrzegamy całego człowieka, a nie tylko jego dolegliwość. Choroby nie tworzą ludzi; to ludzie tworzą choroby. Musimy zrozumieć, że nie „łapiemy” chorób. Tworzymy je, osłabiając naturalną ochronę organizmu poprzez to, co jemy i pijemy, a także myślimy i robimy. (…).

Zdrowie w oczach

To właśnie podejście holistyczne zauważa znaczenie ukryte w słowach: „Światłem ciała jest oko…”. Irydolog ma holistyczne podejście do zdrowia. Przyglądając się tęczówce oka, zauważa, że oko rzeczywiście jest światłem ciała. Stan zdrowia organizmu człowieka koresponduje ze strukturą jego oczu. Jeśli oczy są zdrowe, nienaruszone, jednorodne, czyste i doskonałe, to w takim samym stanie znajduje się całe ciało (…).

Irydologia nie jest w stanie ujawnić wszystkich informacji odnośnie zdrowia danej osoby. Żadna metoda diagnozowania zdrowia (cokolwiek przez to rozumiemy) nie jest idealna. Dobrze jest zachować ostrożność wobec przesadnych deklaracji. Analiza tęczówki oka, podobnie jak inne metody, ma swoje ograniczenia. Jej wyjątkową wartość można, w odpowiedni sposób, zdefiniować w ramach tych ograniczeń.

Analiza tęczówki

Czym jest analiza tęczówki oka oraz jak możesz ją wykorzystać, by poprawić swoje zdrowie oraz uniknąć chorób? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Nawet przypadkowy obserwator zauważy, że tęczówki bardzo się od siebie różnią. Tęczówki różnych osób wyraźnie różnią się kolorem i strukturą. Nawet tęczówki tej samej osoby różnią się od siebie nawzajem.

Oczy przemawiają do irydologa w specyficzny sposób. Interpretuje on kolor tęczówki, jej strukturę oraz konkretne znaki, w celu uzyskania cennych informacji na temat całego organizmu pacjenta. (…) W powiedzeniu, że oko jest najbardziej skomplikowaną tkanką w całym ciele, może być więcej prawdy, niż nam się wydaje.

Wielu pierwszych irydologów nazywało swoją pracę „diagnozowaniem chorób z tęczówki” lub „irydodiagnostyką”. Późniejsi irydolodzy swoje badania nazywali już „analizą tęczówki”. Ostatnimi laty zacząłem stosować pojęcie „analiza neurooptyczna” na określenie mojej pracy z tęczówką oka. Większość współczesnych irydologów korzysta z terminu „analiza”, rezygnując z określenia „diagnoza”. Ta zmiana terminologii wynika po części z regulacji prawnych.

Analiza czy diagnoza?

Stawianie diagnozy jest zarezerwowane jedynie dla lekarzy. (…) Termin „analiza” nie ma takiej jednoznacznej definicji prawnej. (…) Irydolog powinien unikać sugerowania pacjentom istnienia jakichkolwiek konkretnych chorób, pozostawiając diagnozę licencjonowanym lekarzom. (…) Dzięki takiemu podejściu irydolog uniknie również dawania fałszywej nadziei pacjentom lub niepotrzebnego straszenia.

Terminologia irydologiczna

Analiza tęczówki nie jest sztuką magiczną. Z tęczówki nie wystają etykietki z nazwami chorób. Nazywanie i klasyfikacja chorób, a także stawianie inteligentnej i wnikliwej diagnozy to bardzo trudne i ambitne zadanie dla każdego lekarza. Nadanie nazwy, niezależnie od tego, jak bardzo skomplikowanej, nie pociąga jednak za sobą wyleczenia pacjenta.

Ponieważ irydolog tak naprawdę nie może zdiagnozować jakiejkolwiek choroby za pomocą analizy tęczówki, musi stosować inne metody przekazywania uzyskanych informacji. Najlepszym sposobem jest stosowanie specyficznej terminologii irydologicznej, pomocnej w przekazaniu informacji uzyskanych za pomocą obserwacji tęczówki.

Stosując tę terminologię, odkryjesz, iż nadanie chorobie nazwy nie jest konieczne, by zyskać nad nią kontrolę. Terminologia irydologiczna pomaga również zrozumieć proces „odwracania” choroby, ponieważ z obserwacji tęczówki można dowiedzieć się, w jaki sposób doszło do pogorszenia zdrowia lub pojawienia się choroby.

Mapy irydologiczne

Współczesna mapa irydologiczna Jensena wykorzystywana do badania tęczówek drugiej osoby. Oko prawe.

Współczesna mapa irydologiczna Jensena wykorzystywana do badania tęczówek drugiej osoby. Oko lewe.

Fragment pochodzi z książki "Co Twoje oczy mówią o zdrowiu. Irydologia w praktyce" (Studio Astropsychologii, 2011). Publikacja za zgodą wydawcy. Lid, śródtytuły i skróty zostały wprowadzone przez redakcję.