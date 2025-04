Kinezjologia to nauka o ruchu. Według jej twórców aktywność ruchowa (działanie) wpływa pozytywnie nie tylko na zdrowie fizyczne i psychiczne, lecz także na umiejętność myślenia. Kinezjologia dla dzieci bazuje na podstawach kinezjologii edukacyjnej (gałęzi kinezjologii stosowanej) i przedstawia proces uczenia się z nowej perspektywy – gdzie ciało i psychika stanowią jedność.

Głównym zadaniem tak rozumianej kinezjologii jest analiza komunikacji pomiędzy ciałem i umysłem oraz określenie form ich współpracy. Negatywne wpływy zewnętrzne mogą prowadzić do zaburzeń. Dzieci zapominają, jak się uczyć. Kinezjologia dziecięca nie jest w stanie zmienić istniejących warunków, ale może pomóc dzieciom lepiej sobie z nimi radzić. Dostarcza ona wybrane ćwiczenia, dzięki którym rodzice mogą wspierać swe dzieci w nauce. W trakcie przyswajania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności dzieci poprzez zabawę uczą się, jak rozładować stres, by podołać szkolnym obowiązkom.

Kompleksowa metoda leczenia

Kinezjologię stosowaną, kompleksową metodę leczenia ciała, umysłu i psychiki, opracował na początku lat 60. amerykański chiropraktyk dr George Goodheart. Obecnie terapia łączy najnowszą wiedzę naukową, na przykład z dziedziny badania umysłu, z elementami tradycyjnych metod lecznictwa. Kinezjologia przejmuje więc rozpowszechnioną w wielu kulturach holistyczną teorię rozumienia istoty ludzkiej jako jedności, na którą składa się to, co duchowe, i to, co cielesne. Według modelu aksjomedycznego zdrowie opiera się na równowadze pomiędzy oboma pierwiastkami. Kolejnym fundamentem kinezjologii jest prastara wiedza o energii witalnej, która zachowuje nas przy życiu.

Warto wiedzieć: Kto się zajmuje kinezjologią edukacyjną?

Rzeka energii życiowej lub blokady energetyczne

Na podstawie chińskiej nauki o energii Chi Kung (Qigong) zakłada się w kinezjologii, iż w ludzkim ciele znajduje się system kanałów energetycznych – meridianów ( patrz ilustracja), w których płynie siła dająca życie. Jeśli owa moc może przepływać bez przeszkód, nasz organizm znajduje się w stanie równowagi, a to oznacza zdrowie, dobre samopoczucie, a takie fizyczną i umysłową zdolność do osiągania sukcesów. Linii energetycznych i informacyjnych nie da się zobaczyć gołym okiem, jednak dzięki nowoczesnej technice, na przykład elektrycznemu pomiarowi przewodnictwa skórnego, można dziś udowodnić ich istnienie. Poza tym aktualnie prowadzone badania neurologiczne potwierdzają, że możemy sobie wyobrazić energię życiową jako swobodny przepływ serii strumieni informacyjnych w mózgu.

Ilustracja: W chińskiej nauce o energii zakłada się, że nasza siła witalna płynie w ciele przez określone kanały - meridiany. Ta wiedza jest elementem składowym kinezjologii.

Swoboda nauka

Uczenie się jest procesem naturalnym. Wystarczy obserwować, z jakim zapałem małe dzieci odkrywają świat wokół siebie. Kinezjologia edukacyjna dostrzec związek miedzy tym nieskrępowanym przyswajaniem wiedzy, a swobodnym przepływem energii życiowej.

Blokady energetyczne

Możliwy jest jednak częściowy lub całkowity brak przepływu energii witalnej. Tego typu stan i zarazem miejsce określa się mianem blokady energetycznej. Kinezjologia nazywa je przełącznikami neurologicznymi. Oznacza to, że w trakcie przetwarzania informacji w naszym mózgu powstają kombinacje, które są mniej właściwe niż inne.

Ważnym instrumentem praktyki kinezjologicznej, pomagającym ocenić kondycję fizyczną, jest test mięśniowy opracowany przez Goodhearta.

Amerykański naukowiec odkrył, że mięśnie są energetycznie powiązane z organami poprzez specjalne kanały. Zatem określone reakcje mięśniowe wskazują na blokady w meridianach. Istniejącą dysharmonię można zlikwidować przez masaż określonych punktów akupunkturowych i refleksologicznych, które znajdują się na meridianach, a także wykonywanie określonych ćwiczeń ruchowych.

Dowiedz się więcej: Dlaczego stres blokuje energię życiową?

Fragment pochodzi z książki „Kinezjologia dla dzieci" Ludwiga Koneberga, Gabriele Förder (Wydawnictwo Harmonia, 2009). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid oraz śródtytuły od redakcji.