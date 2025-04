Z zieloną herbatą

Kombucza wielokrotnie dowodziła swoich leczniczych właściwości. Zrobiona jest ze słodkiej herbaty z kulturami kombuczy (kolonii bakterii i drożdży). Bakterie i drożdże żyją w symbiozie, a fermentując herbatę tworzą napój z kombuczy.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że najlepsze efekty kombucza przynosi, gdy pijemy ją z zieloną herbatą. Kombucza w smaku przypomina sok jabłkowy lub lekkie wino, w zależności od czasu fermentacji i typu użytej herbaty. Można ją wytwarzać w domu, właściwie bez ponoszenia żadnych kosztów.

Grzyb kombuczy i herbatę z pozostawia się w ciepłym miejscu na tydzień, by dokonał się proces fermentacji. Podczas tego procesu powstają inne kultury kombuczy, które możemy podarować znajomym, chcącym rozpocząć swoją własną uprawę kombuczy.

Eliksir długiego życia

Kombucza znana jest ze swoich właściwości detoksykujących i wzmacniających układ odpornościowy.

Na Wschodzie znana jest jako „eliksir długiego życia”. Przez wiele osób kombucza jest uważana za panaceum na wszystkie choroby. Wynika to z przekonania, że organizm, który jest w stanie równowagi wewnętrznej, potrafi sam się leczyć. Regularne picie kombuczy powoduje oczyszczenie organizmu z toksyn, wzmocnienie systemu immunologicznego i ogólne usprawnienie działania narządów wewnętrznych.

W ten sposób przywracamy naturalną równowagę organizmu, który wówczas uruchamia procesy samouzdrawiania. Potwierdzają to osoby mające problemy z wysokim ciśnieniem, układem trawienia, artretyzmem, nowotworem, wysokim cholesterolem, którym lekarze nie potrafili pomóc.

Wytrwałość w uprawie

Kiedy kilka lat temu media często mówiły o właściwościach kombuczy, wiele osób rozpoczęło własne uprawy w domach. Jednak wiele poddało się, gdy rezultaty nie były widoczne tak szybko, jak się tego spodziewali. Kombuczę należy uprawiać, mając o niej możliwie jak najwięcej informacji i należy wiedzieć, po co się to robi.

Na przykład niewiele osób wie, że kombucza świetnie nadaje się na kompresy, albo jako dodatek do kąpieli do leczenie różnego rodzaju owrzodzeń albo grzybicy paznokci.

