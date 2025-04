Jak powstaje pierzga?

Pierzga jest niezbędna do rozwoju rodziny pszczelej. Produkowany jest z pyłku kwiatowego w następujący sposób: pszczoła lotna po zebraniu obnóży przynosi je do ula i składa w komórce plastra. Pszczoła ulowa rozdrabnia obnóża, miesza z wydzieliną gruczołów ślinowych i miodem. Następnie ubija surowiec główką i zalewa miodem, by w ten sposób zabezpieczyć go przed dostępem tlenu.

W takich warunkach zachodzi fermentacja mlekowa, podobna jak przy kiszeniu kapusty. Proces ten konserwuje pokarm, zwiększa jego strawność i bioaktywność.

Co jest w środku?

Pierzga w stosunku do obnóży pyłku kwiatowego różni się znacznie składem. Zawiera ok. 12% więcej białka, które występuje w postaci łatwo przyswajalnych peptydów i aminokwasów. Więcej jest też (o 60%) węglowodanów, natomiast mniej (o 66%) tłuszczów.

Pierzga zawiera też dużą ilość kwasu mlekowego – 3,1% – oraz witamin z grupy B, witaminy E i K. Wzrasta też znacznie zawartość enzymów, z których najważniejsze to: inwertaza, katalaza, pepsyna, trypsyna, lipaza i laktaza.

Tak zakonserwowany pokarm, dzięki wysokiej zawartości kwasu mlekowego i węglowodanów, zabezpieczony miodem, jest odporny na rozwój pleśni i bakterii gnilnych. Dlatego może być przez długi czas przechowywany zarówno w ulu, jak i poza nim.

Do czego służy?

Pierzga zużywana jest przez pszczoły przede wszystkim do wychowu czerwiu oraz do produkcji mleczka pszczelego.

Pozyskiwanie pierzgi jest niezwykle trudne ze względu na umiejscowienie jej w komórkach plastra. Dlatego jest ona rzadko dostępnym produktem na rynku.

Ze względu na niezwykle bogaty skład pierzga jest jeszcze lepszym środkiem spożywczym i terapeutycznym niż pyłek. Jednakże z powodu trudności technicznych w jej pozyskaniu na masową skalę preparaty sporządzane są z pyłku lub ze sztucznie przygotowanej pierzgi.

Na co pomaga?

Pierzga polecana jest w leczeniu chorób jelitowych, anemii, nadciśnieniu, braku łaknienia, w stanach wyczerpania, zmęczenia i chorobach układu nerwowego. Jest też niezwykle skuteczna w zapobieganiu i łagodzeniu schorzeń prostaty. Doskonałe efekty przynosi kuracja przy złamaniach kości, gdyż przyśpiesza proces odbudowy tkanek.

Zarówno więc pyłek kwiatowy, jak i pierzga stanowią godne polecenia produkty pszczele, które zapewniają niezbędne substancje odżywcze dla organizmu, zabezpieczają przed chorobami i pomagają powrócić do pełni zdrowia.

