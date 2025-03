Napięcie, stres, szybkie tempo życia, które towarzyszą nam aktualnie, są podłożem wielu problemów ze zdrowiem. Nic dziwnego, że coraz chętniej poszukujemy ukojenia, równowagi i sięgamy m.in. po tradycyjne metody służące poprawie działania organizmu. Jedną z zyskujących na popularności technik jest qigong. Czym jest i jakie korzyści zdrowotne pomaga osiągnąć ta praktyka?

Spis treści:

Qigong (wymawiane jako „czigong”) to starożytna technika ćwiczeń ruchowych i oddechowych, które mają zapewniać zdrowie i dobre samopoczucie poprzez wspieranie energii ciała, umysłu i ducha. Pierwszy człon „qi” oznacza energię lub siłę życiową, zaś drugi „gong” związany jest z ćwiczeniami i mistrzowskim opanowaniem określonych umiejętności. Wyrażenie qigong można więc tłumaczyć jako doskonałe opanowanie sztuki energii życiowej.

Qigong narodził się w Chinach ponad 4 tys. lat temu i ma swoje korzenie w medycynie chińskiej oraz wschodnich sztukach walki. Dawniej stanowił sekretny trening dla wtajemniczonych uczniów, którzy zdobywali wiedzę od swoich mistrzów. Aktualnie ćwiczenia qigong są stosowane na całym świecie w celach zdrowotnych. Mają działanie profilaktyczne w różnych dolegliwościach i prowadzą do osiągnięcia równowagi fizycznej i duchowej.

To warto wiedzieć o qigong:

Qigong opiera się na kilku głównych założeniach:

Trening qigong składa się z ćwiczeń rozciągających i wzmacniających ciało oraz opiera się na powtarzalności określonych ruchów. Duże znaczenie ma odpowiednia postawa i oddech. Określone i płynne ruchy są wynikiem precyzyjnie przygotowanej choreografii, która niekiedy wykorzystuje elementy zachowań zwierząt. Ważne jest rozwijanie świadomości ruchów ciała. Niekiedy ćwiczenia są wspomagane przez elementy dodatkowe, takie jak spożywanie ziół czy masaż.

Uważa się, że regularne praktykowanie qigong pomaga osiągnąć takie korzyści zdrowotne jak:

Chociaż uważa się, że qigong ma korzystny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, to większość badań na ten temat nie jest wysokiej jakości. Nie można razie wyciągnąć jednoznacznych wniosków na temat skuteczności qigong jeśli chodzi o działanie lecznicze.

Aby trenować qigong, na początku najlepiej zapisać się na zajęcia prowadzone pod okiem przeszkolonego instruktora, które odbywają się w wielu miastach. Warto upewnić się, czy prowadzący ma odpowiednie kwalifikacje. Nauka ruchów i oddechu z pomocą eksperta będzie gwarancją, że wykonasz to bezpiecznie i prawidłowo. Można też skorzystać z filmów instruktażowych lub aplikacji z ćwiczeniami qigong, w których odnajdziemy instrukcję, jak to robić prawidłowo samodzielnie. W ten sposób poszerzymy swoją wiedzę i znajdziemy najlepsze dla nas techniki treningu.

Praktyka qigong jest ogólnie uznawana za bezpieczną. Ćwiczenia może wykonywać każdy bez względu na wiek i sprawność fizyczną. Niemniej zalecane jest zachowanie ostrożności w takich przypadkach jak:

Przed rozpoczęciem ćwiczeń, najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania.

Nie wszyscy nastawieni są pozytywnie do ćwiczeń qigong i ich właściwości zdrowotnych. Zdaniem sceptyków, lecznicze skutki qigong, podobnie jak innych metod medycyny alternatywnej, stanowią efekt placebo. Faktem jest, że ich skuteczność nie została wystarczająco udowodniona w badaniach naukowych. Wraz z rozpowszechnieniem tej metody na całym świecie, pojawiły się też różne nieuczciwe praktyki mające niewiele wspólnego z tradycyjną medycyną chińską. Istnieje spore ryzyko, że napotkamy pseudoeksperta, który w rzeczywistości niewiele wie na ten temat, a jego nadrzędnym celem jest chęć zysku. Nie ma też ogólnych standardów umożliwiających weryfikację kwalifikacji instruktorów.